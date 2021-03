Im Frühjahr möchte der Grugapark seine Besucher mit ganz besonderen Blühereignissen überraschen: Über 500.000 Blumenzwiebeln und –knollen wurden dafür im Herbst 2019 und 2020 gepflanzt – das ist ein Vielfaches zu den Pflanzungen in den vergangenen Jahren.

Die Pressemitteilung der Stadt dazu lautet wie folgt: "Aufgrund der Pandemie-bedingten Parkschließung im März und April 2020 konnten die Besucher des Grugaparks die ersten neuen Frühjahrsblüher noch nicht live vor Ort, sondern nur über die Social Media-Kanäle des Parks erleben.

'Mit Hilfe von maschineller Pflanzung sind im Park neue Farbbänder aus Geophyten entstanden – beispielsweise ein vierhundert Meter langes und drei Meter breites Band auf der Tummelwiese', erläutert Parkleiter Christian Kamer. Dieses Band besteht aus Krokussen, Blausternen, Traubenhyazinthen und Puschkinien und verläuft wie ein gewundener Bachlauf durch die großzügige Rasenfläche. 'Sämtliche Zwiebelmischungen haben wir eigens für die jeweiligen Flächen kreiert', führt Christian Kamer weiter aus.

Vielfältige Knollen- und Zwiebelmischung

Andere Bänder im Bereich der grünen Brücke sowie im Botanischen Garten bestehen aus einer sehr vielfältigen Knollen- und Zwiebelmischung mit über 15 Arten und Sorten, zum Beispiel Sternhyazinthen, Schachbrettblume sowie Schmuck- und Kugellauch, um eine besonders lange Blütezeit bis in den Juni hinein zu erzielen. Ganz bewusst haben die Planer der Gruga bei den Bänderungen in den Rasenflächen auf die Verwendung von vermehrungsfreudigen und sich verwildernden Zwiebelpflanzen gesetzt, sodass sich der Frühjahrsflor dauerhaft in den Flächen etabliert.

Zusätzliches Nahrungsangebot für Bienen

Des Weiteren wurden in zahlreichen Beeten, wie beispielsweise an den Eingängen und auf den Farbenterrassen, unter anderem Tulpen in fast 80 Sorten sowie parkweit Narzissen, Schneeglöckchen, Winterlinge und weitere Zwiebeln und Knollen von den Gärtnern des Parks im Herbst per Hand gesetzt. Und nicht nur die Besucher können sich in den kommenden Monaten an den farbenfrohen Frühjahrsblühern erfreuen, denn gerade die frühblühenden Arten wie Krokus und Co. stellen ein wertvolles und zusätzliches Nahrungsangebot für Bienen und andere Insekten dar."