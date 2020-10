Sie spricht nicht mehr ganz so klar wie früher - aber wer braucht schon Worte, wenn man so ein strahlendes Lächeln in petto hat! Erika Carl ist 107 Jahre alt und hat dazu kein Geheimrezept. Sie trinkt weder jeden Abend ein Glas Wein, noch nutzt sie geheime Kräuter, die ihr ein langes Leben bescheren. Was sie aber reichlich hat: nette Mitbewohner, aufmerksame Betreuuer und einen wunderbaren Humor.

Betreuungsassistent Davud Ramani schiebt Erika Carl in den großen Saal des Pflegezentrums St. Altfrid. Die beiden kennen sich gut und verbringen zusammen mit den anderen Bewohnern der Senioreneinrichtung gerne und viel Zeit miteinander. Da wird gemeinsam das Gedächtnis trainiert oder auch gespielt - und gewonnen.

Geboren ist Erika Carl vor mehr als 107 Jahren in Böhmen. Seit 1956 lebt sie in Essen. "Mein Mann kommt von hier", berichtet sie. Zwei Kinder hat sie großgezogen. Ihr Sohn lebt bereits nicht mehr, doch ihre Tochter Heidi, mittlerweile selbst 73 Jahre alt, besucht sie regelmäßig ein über den anderen Tag. Dann spielen sie gemeinsam Karten oder fahren raus und gehen spazieren.

Erika Carl liebt die Natur und ging früher gerne Wandern. Urlaub hat sie damals mit ihrer Familie in Österreich gemacht. Dann hieß es: rauf auf die Berge! Daran erinnert sie sich heute noch gern. Überhaupt war es schön, als die Kinder klein waren und man gemeinsam viel unternehmen konnte.

"Sie erzählt mir oft davon, was sie damals alles gemeinsam gemacht haben", berichtet Davud Ramani. "Ich habe auch viel fotografiert in den Bergen", erinnert sich die Seniorin. Und einen Hund gab es, allerdings als sie selbst noch ein Kind war, einen Schäferhund.

Im Pflegezentrum St. Altfrid der GSE ist sie beliebt und pflegt guten Kontakt zu ihren Zimmernachbarn. Sie nimmt gerne an Aktivitäten teil, spielt Bingo oder kegelt. Und sie löst mit Vorliebe Kreuzworträtsel: "Hält fit im Kopf!"

Das Leben mit Humor nehmen



Der Umgang mit den Mitbewohnern fällt ihr nicht schwer, sie mag Gesellschaft. "Einige sind regelrecht verrückt nach ihr", lacht Davud Ramani. Erika Carl lacht, Humor und Freude sind wichtige Komponenten in ihrem Leben. "Jeder ist seines Glückes Schmied" ist eines ihrer Lieblingssprichwörter. Sie hat es genutzt.

Was sie sich für die Zukunft wünscht? Sie denkt nach und zuckt mit den Schultern. Offenbar zufrieden im Hier und Jetzt fällt ihr dann zum Schluss doch noch ein, woran es liegen könnte, dass sie ihre Geburtstage bereits im dreistelligen Bereich feiert: "Als Kind habe ich viel Fisch gegessen", sagt sie - und lacht.