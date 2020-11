Mit einer Reihe neuer Angebote hält die Caritas über ihr Zentrum 60 plus den Kontakt zur Seniorinnen und Senioren aufrecht. „Es geht mehr denn je auch um den Schutz der psychischen Gesundheit der Menschen,“ so Caritasdirektor Björn Enno Hermans. „Die Zentren 60plus ermöglichen in diesen Zeiten, in denen alltagsstrukturierende Angebote oder Besuche wegfallen, Begegnung und Austausch.“

Meditation und Lieblingsbücher

Aufgrund der aktuellen Situation bleiben die Treffpunkte bis ins nächste Jahr geschlossen. Das Zentrum 60 plus für den Bezirk I (Stadtmitte, Ost-, Nord-, West- und Südviertel, Südostviertel sowie Huttrop und Frillendorf) befindet sich an der Rottstraße. „Alle sind mit ihren Ideen herzlich willkommen - in der Vielfalt liegt unsere Stärke“, so Christina Gericke, Mitarbeiterin im Zentrum 60 plus im Bezirk I.Montags gibt es jeweils um 9.30 Uhr über einen Zoom-Link auf der Homepage der Zentren 60 plus eine 30-minütige Meditation für einen guten Start in die Woche, mittwochs „Buch & Tee“, eine virtuelle Gesprächsrunde über Lieblingslektüren vom Sofa aus und freitags einen Wochenabschluss mit wechselnden Impulsen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Online-Angebote wie eine Yoga-Runde und ein digitaler Spieletreff sind in Planung und starten in Kürze.

Die "digitalen Engel" helfen allen, die Unterstützung bei der Kommunikation im Internet brauchen. Schulungsveranstaltungen finden am 3. und 11. Dezember statt.

Gemeinsam stricken

Darüber hinaus lädt das Team bis Ende des Jahres alle Stricklustigen dazu ein, ein besonderes Corona-Stück zu stricken und dazu eine Geschichte per E-Mail oder per Brief, gerne mit einem Foto von dem gestrickten Werk, an das Zentrum 60 plus zu schicken. „Es kann ein Schal für den Enkel sein, der aktuell nicht besucht werden darf. Oder ein Anfangswerk, dass entstanden ist, weil die frei gewordene Zeit fürs Strickenlernen genutzt wurde“, so Sandhya Küsters, Leiterin des Zentrum 60 plus im Bezirk I. Eine Person wird Anfang Januar ausgelost und gewinnt, anlässlich des Tages der Menschenrechte im Dezember, ein Strickset für einen besonders schönen Schal.

Kontakt und Info

Zentrum 60 plus im VielRespektZentrum, Rottstraße 24-26, 45127 Essen

Sprechzeiten montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr

Tel. 632569926

E-Mail: zentrum60plus-bezirk1@caritas-e.de

Homepage: www.caritas-e.de