Vietnam ist immer noch geteilt.

Es gibt immer noch unterschiede von Norden und dem Süden.

Der Norden hat sich mit seiner Ursprünglichkeit den Charm erhalten.

Der Süden ist dafür schon moderner.

Man merkt aber doch noch den langen Krieg im Land der Bevölkerung an.

Die meisten waren im Krieg und erzählen immer wieder ihre Geschichten,

wie sie gegen die Amerikaner gekämpft haben.

In den Erzählungen merkt man aber auch in ihren Bewegungen

ohne das man es ausspricht, dass sie sicher auch im Krieg getötet haben.

Viele Leute mit Behinderungen sind noch sichtbar, auch werden immer noch

durch den Einsatz von Entlaubungsmitteln der

Amerikaner behinderte Kinder geboren.

In der Nähe von Saigon, gibt es immer noch einen Bereich

der berüchtigten Tunnel und Fallen.

Für die Touristen wurden diese jetzt schon etwas vergrößert, damit diese

auch mal im Entengang in völliger Dunkelheit durch die Tunnel gehen können.

Im Norden mit der Halong Bucht ist alles anders.

Motorräder prägen in ganz Vietnam das Stadtbild.

Aber besonders im Norden gibt es wohl nichts was

nicht auf einem Motorrad transportiert werden kann.

Hat schon mal jemand daran gedacht, eine lebende Kuh auf dem Motorrad

oder 3 Schweine zu transportieren?

Das ist möglich. Wir auch von der Polizei akzeptiert.

Was die Polizei aber nicht akzeptiert sind Verstöße gegen das Tempolimit.

Daher gibt es auf den Straßen auch Hupkonzerte.

Zusätzlich verständigen sich die Fahrer noch mit

Handzeichen ob es Kontrollen auf der Strecke gibt.

Touristen bekommen von den Einheimischen Führern auch erst mal eine

Einweisung im Straßenverkehr.

Das überqueren einer Straße erscheint kaum möglich.

Die Lösung ist aber einfach mit konstanter Geschwindigkeit gehen.

Autos und Motorräder weichen aus und fahren zum Teil dicht um einem herum.

Also nur nicht stehen bleiben oder zurück gehen,

das könnte dann einen Unfall geben.

Im Handwerk sind die Vietnamesen wahre Künstler.

Sie Sticken Bilder die als solche nicht erkennbar sind.

Auch bei näherer Betrachtung nimmt man an eine

Zeichnung oder ein Foto zu sehen.

Es gibt auch schöne Strände.

Keine Angst davor Vietnam zu besuchen, es ist ein Erlebnis.