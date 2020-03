China, im Augenblick wird es mit Corona in Verbindung gebracht.

Doch es hat auch schöne Seiten.

Ich konnte zwei mal die Stadt besuchen.

Beim ersten Besuch Fahrräder über Fährräder.

Alles wird auf den Rädern transportiert.

Es sind Lastenfahrräder, die auch schon einen Schrank

mit zwei Sesseln und Sofa befördern.

Auf dem Sofa liegt dann noch eine Hilfskraft zum Abladen.

Es trampelt aber nur einer.

15 Jahre später der nächste Besuch. In der Zwischenzeit gab es SARS.

Kaum mehr Fahrradfahrer, man stieg auf das Auto um, weil man sich

nicht anstecken wollte.

KAT Fehlanzeige, dichter Smog hängt über der Stadt.

Die Chinesen sehen es locker, Atemschutz tragen und

beim nächsten Regen ist der Himmel wieder klar.

Ok das stimmte auch, aber nach 2 Tagen war der Smog wieder da.

Im Punkt Umwelt muss China noch sehr nach bessern.