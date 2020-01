Das neue Jahrzehnt und damit das Jahr 2020 ist gerade mal zwei Tage alt und schon fragen wir uns wie wir unseren guten Vorsätze 2020 umsetzen sollen? Ganz einfach mit den Kursen bei der DJK WInfried Huttrop.

Ab dem 07.01. geht es los mit ZUMBA-Gold um 19:30 Uhr, weiter geht es am 09.01. um 19:30 Uhr mit Zumba-Fitness!

Ort des Geschehens ist das Vereinsheim der Tennisabteilung des PSV.

Am 13.01. geht es dann auch wieder los mit Fit für den Alltag 50+ um 20:00 Uhr in der Sporthalle der Elsa-Brandström-Schule.

Neben jeweils einer Stunde mit Spaß Kalorien verbrennen, gibt es gute Parkmöglichkeiten vor Ort, Fahrradständer für die ganz Sportlichen und saubere Duschmöglichkeiten.

Was ihr braucht gute Laune, bequeme Sportkleidung, Sportschuhe, etwas zu Trinken und schon kann es Losgehen.

Natürlich könnt Ihr kostenlos schnuppern kommen!

Ihr habt Fragen, wollt wissen was kostet, schreibt mich gerne an auf Facebook, Instagramm oder per Mail, per Whats App oder einfach anrufen. Meine Kontaktdaten findet Ihr auf www.winfried-huttrop.de.

Eure Patricia