6.000 Euro haben die Bank im Bistum Essen (BIB) und die Essener Polizei über das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat für einen Kindergarten in Bolivien gespendet.



Das Geld sollte eigentlich im Rahmen eines Benefizkonzertes gesammelt werden, das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. „Die Corona-Pandemie trifft die Armen in Lateinamerika besonders hart. Sie brauchen gerade jetzt unsere Solidarität“, betont Dr. Peter Güllmann von der BIB im Rahmen der Scheckübergabe in der Kapelle der Adveniat-Geschäftsstelle.

1.000 Euro von der Polizei

Für ihn war sofort klar, dass die BIB die weggebrochenen Konzerteinnahmen durch eine Spende in Höhe von 5.000 Euro auffängt. „Corona hat in Bolivien dazu geführt, dass wieder mehr Kinder arbeiten müssen, um das Überleben ihrer Familie zu sichern“, berichtet Adveniat Hauptgeschäftsführer Pater Michael Heinz, der selbst zehn Jahre in Bolivien gelebt hat.

„Damit die Kinder in den Kindergarten und zur Schule und nicht zur Arbeit gehen, erhöht die Essener Polizei die Spende um weitere 1.000 Euro“, sagt Polizeipräsident Frank Richter. Die Polizei Essen habe mittlerweile auch den „Polizist Anton e. V.“ gegründet, über den Spenden und gemeinnützige Aktionen unterstützt werden können.