Die Corona-Pandemie verhindert das Schützen- und Dorffest im ältesten Dorf des Ruhrgebiets. Der Schützenbezirk Ruhr-Emscher und der Rheinische Schützenbund reagierten drastisch auf die Verschärfung der Lage und sagten vorsorglich alle Meisterschaften ab.

Zunächst wurde die laufende Bezirksmeisterschaft abgebrochen. Bald darauf ging gar nichts mehr. Die noch ausstehenden Relegationskämpfe und der Beginn der Ligawettkämpfe werden bis zum 31. Juli ausgesetzt. Auch die von einigen befreundeten Vereinen in Essen geplanten „Osterschießen“ wurden abgesagt.

Schutz der Mitglieder

Der Vorstand des Bürgerschützenvereins „Gut Schuss“ Essen-Fischlaken hatte bereits am 12. März alle Vereinsaktivitäten ausgesetzt. Vereinsvorsitzender Torsten Gerigk: „Die Fürsorge- und Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Mitgliedern und der Schutz ihrer Gesundheit standen dabei an erster Stelle. Mit den aktuellen Absagen versuchen wir unseren gesellschaftspolitischen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.“ Dieser Schritt betrifft nicht nur das regelmäßige Schießtraining sowie die regelmäßigen Treffen einzelner Gruppen des Vereins, sondern auch eine bereits einberufene außerordentliche Mitgliederversammlung. Dort sollte von den erfolglosen Bemühungen berichtet werden, im Oktober das Fischlaker Schützen- und Dorffest auszurichten. Dazu Gerigk: „Leider war es nicht möglich, einen Vertrag mit einem Zeltwirt und dazugehörigem Catering abzuschließen. Alternativ hatten wir ein Vorschlag vorbereitet, gemeinsam mit der Nachbarschaft im Spätsommer in Fischlaken ein ansprechendes Fest begehen zu wollen. Inwieweit diese Bemühungen weitergehen, hängt natürlich von der weiteren Entwicklung der Corona-Verbreitung und den damit verbundenen behördlichen Anordnungen und Auflagen ab. Im Übrigen müssen bei der Planung auch witterungsbedingte Einflüsse einfließen, die von den Genehmigungsbehörden reglementiert werden.“ Trotz aller momentanen Enttäuschung hielt Torsten Gerigk doch einen Hoffnungsschimmer bereit: „Für 2021 plant der BSV Gut Schuss wieder ein großes Schützen- und Dorffest.“ Es sei aber noch offen, ob das Fest in den Sommer- oder Herbstferien stattfinden soll.

Gesundheit hat Priorität

Für den BSV Gut Ziel Essen-Werden-Heidhausen informierte Kerstin Paßerah im Auftrag des Vorstandes: „Wie alle Schützenvereine in Essen stehen auch wir in ständigem Kontakt mit den Vorständen unseres Kreises und Bezirks. Da die Gesundheit unserer Mitglieder und deren Familien oberste Priorität hat, hat der geschäftsführende Vorstand beschlossen, das Vereinsheim sofort zu schließen. Inzwischen gibt es hierzu auch einen Erlass des Landes NRW über die Schließung aller Sportstätten bis zum 19. April. Das heißt für uns, wie bestimmt auch für viele andere Sportvereine, dass wir alle Vereinsaktivitäten erst einmal auf unbestimmte Zeit einstellen werden. Mit dieser Maßnahme möchten wir unsere Mitglieder, deren Familien und auch die Mitglieder aller befreundeten Vereine schützen und mithelfen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und zu minimieren.“