Das Fachkommissariat für Sexualstraftaten ermittelt aktuell nach zwei mutmaßlichen Sexualdelikten in Altendorf und Frohnhausen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zu melden.

Am Freitag, 7. Februar soll eine 21-jährige Frau in einer Parkanlage am "Schölerpad" von einer unbekannten männlichen Person hinterrücks überfallen und zu Boden gebracht worden sein. Bei der Anzeigenaufnahme gab die Frau an, dass sie zuvor ihre ehemalige Wohnung aufgesucht hatte, um dort einige Gegenstände abzuholen. Sie lief dann gegen 20:50 Uhr durch eine kleine Parkanlage, die parallel zur Straße "Schölerpad" verläuft, in Richtung Altendorfer Straße. Vermutlich in sexueller Absicht griff sie ein unbekannter Mann unvermittelt von hinten an. Sie konnte sich aber erfolgreich wehren und fliehen. Dabei verlor sie persönliche Gegenstände und einen Schuh. Der männliche Täter soll zirka 1,8 Meter groß sein und einen Bart tragen. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer Baseballkappe und einer beige Hose.

Die Kriminalpolizei ermittelt zudem in einem weiteren Fall, der sich am Montag, 10. Februar gegen 11:30 Uhr ereignet haben soll. Eine 30-jährige Essenerin befand sich auf dem Weg zum Einkaufen auf der Gervinusstraße in Richtung Kerkhoffstraße. Auf Höhe der dortigen Parkanlage griff ein Unbekannter sie plötzlich von hinten an. Die Essenerin wehrte sich aber vehement gegen den Mann, der die Frau zuvor, womöglich mit sexueller Absichten, zu Boden brachte. Die Essenerin konnte sich ebenfalls erfolgreich befreien und weglaufen. Er soll in etwa 1,8 und 1,85 Meter groß, zwischen 35 und 45 Jahre alt und hager sein. Er trug zur Tatzeit eine Jeanshose und eine schwarze Kapuzenjacke, dessen Kapuze er aufgezogen hatte. Er soll zudem kleine dunkle Augen und eine auffällig spitze Nase haben. Er sprach akzentfreies Deutsch, soll aber ein süd- / südosteuropäisches Aussehen haben. In beiden Fällen sucht die Polizei mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Person machen können.

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der allgemeinen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.