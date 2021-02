Die Polizei sucht nach Räubern, die Donnerstagabend, 4. Februar, in Altendorf Beute machten.

Gegen 23.40 Uhr lief ein junger Mann mit dem Handy in der Hand an der Altendorfer Straße. In der Nähe der Röntgenstraße rempelten den 20-Jährigen zwei Unbekannte an. Sie schlugen und traten den Passanten. Dabei erbeuteten sie sein Smartphone und rannten in Richtung Serlostraße davon. Rettungssanitäter mussten den Überfallenen am Tatort behandeln.

Tätenbeschreibung

Ein Täter soll zirka 170 cmr groß sein und kurze, braune Haare haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke/Weste mit hellen Ärmeln. Der Mittäter ist 180 cm groß und trug eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.