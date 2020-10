Ein Leben für Ein Leben für die Menschlichkeit

Afrika-Ausstellung im Forum Billebrinkhöhe

Das Forum Billebrinkhöhe -Inklusive Kultur, Billebrink-höhe 72, lädt ein zur Aus-stellung: „Nelson Mandela - ein Leben für Menschlich-keit" mit Werken der Künst-lerinnen Clarisse Akouala, Alexandra Conscience, Sevgi Kara und Lydia Siejko. Bis zum 18. Oktober ist die Ausstellung jeweils Diens-tag bis Donnerstag sowie Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

Zudem findet am Dienstag, 6.0ktober, 19 Uhr, zum Thema „Picasso klaut in Afrika" ein Vortrag mit Diskussion mit Clarisse Akouala statt. Die Geschichte des Kolonialismus und die "Selbstverständlichkeit", mit der Europäer afrikani-sche Länder kolonialisier-ten und aufteilten, haben tiefe Wunden hinterlassen. Nicht nur in Museen sehen wir die Raubkunst. Auch in Picassos Bildern sieht Cla-risse jene Masken und Ob-

jekte, die „geklaut" wurden. Am Samstag, 10. Oktober, findet von 14 bis 17 Uhr ein Workshop „Tonskulpturen/ Töpfern - Selber machen macht glücklich" mit Cla-risse Akouala statt. Am Sonntag 11. Oktober, gibt es dann von 14 bis 17 Uhr die Schreibwerkstatt mit Lysa-nia Art, spoken word artist: Eine Werkstatt, für alle, die sich gerne mit Worten ausdrücken wollen, egal ob sie schreiben können oder nicht. Worte können auch gemalt oder mit Hilfe von Tonaufnahmen dargestellt werden. Jeder kann mit-machen, in jeder Sprache. Weitere Infos unter: www. bille.forum.de.

Aufgrund der Corona-Bedingungen ist eine An-meldung erforderlich. Per Email: merkel@im-essen.de oder SMS oder Sprachnach-richt unter 0178 - 8686744. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Eines der gezeigten Portraits im Forum Billebrinkhöhe. Foto: Forum Billebrinkhöhe

