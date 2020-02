Auch wenn sie an den beiden Essen-Wester Seen noch nicht gesichtet worden ist,muss man sich um den Bestand der Reiherente keine Sorgen machen. 2300-3700 Paare gibt es z.Zt. in NRW. Tendenz steigend. Endlich einmal eine Vogelart mit Erfolgsgeschichte.

Seit sie 1952 das erste Mal in NRW ´auftauchte´, ist ihre Ausbreitung durch viele Faktoren begünstigt worden: Es wurden neue Bagger- und Stauseen angelegt, eingeschleppte Muscheln (Wander- und Dreikantmuschel) haben sich enorm vermehrt und bilden eine gute Nahrungsbasis für unsere mit Abstand häufigste Tauchente, die ihre Beute auch in 2-4 Meter Tiefe noch erreicht. Die Überdüngung (Eutrophierung) nutzt den Muscheln und damit auch den Reiherenten. Sie hat überdies ein breiteres Nahrungsspektrum als z.Bsp. die Tafelente.

Die auffällige gesellige Ente mit ihren weißen, über dem Wasser auftauchenden, Flanken ist nicht zu übersehen, zumal auch ihre gelben Augen schön zu dem rußfarbenen Gefieder kontrasieren. Der herabhängende Federbusch am Hinterkopf ist bei den Erpeln auffälliger als bei den Weibchen.

Reiherenten findet man fast überall an der Ruhr, aber auch an unseren vielen Bagger- und Stauseen.