Spaziergänger am Baldeneysee werden sich in den nächsten Jahren an einem farbenprächtigen exotischen Neubürger erfreuen können. Zumindest die Männchen der Mandarinente, die zu den Glanzenten gehört, übertrumpfen an Farbenpracht alles, was wir an wildlebenden Wasservögeln bisher an unseren Gewässern kannten.

Zugegeben. Ich war zunächst misstrauisch, als ich die Mandarinente am Regattahaus des Baldeneysees mit ihren Jungen entdeckte. Da Stockenten eine sehr große Variabilität und viele "Fehlfarben" in ihrem Gefiederkleid aufweisen und zudem zur Hybridisierung mit anderen Entenarten neigen, war ich unsicher. Doch ein Blick in mehrere Bestimmungsbücher und der Kommentar einer Lokalkompassreporterin zu einem meiner Schnappschüsse ließen keinen Zweifel mehr. Am Baldeneysee haben sich Mandarinenten angesiedelt.

Untrügliche Kennzeichen der weiblichen Vögel: Dunkler Schnabel mit weißer Spitze, weißer Augenring mit verlängertem Lidstrich und die Flanke mit großen hellen Flecken sind eindeutige Merkmale. Auch bei den Küken setzt sich der Augenstrich- anders als bei den Stockentenküken- nur nach hinten fort.

Bei den Tieren handelt es sich um die Nachkommen von aus der Gefangenschaft entkommenen Vögeln, die seit 1961 auch außerhalb Berlins gemeldet wurden. Die ersten Bruten im Ruhrgebiet erfolgten im Dortmunder Rombergpark.

Die Mandarinenten mögen waldumstandene Gewässer, da sie bevorzugt in Baumhöhlen brüten. Wenn man genau hinsieht, erkennt man auf den Bildern, dass bereits die Küken kleine Krallen haben, mit denen sie im Geäst der Bäume herumklettern können. Allerdings brüten Mandarinenten auch in Nistkästen, die eigentlich für Dohlen, Gänsesäger und Schellente bestimmt sind. Hoffentlich bahnen sich da keine Konflikte an.

Im Bereich des Regattahauses habe ich noch mehrere weibliche Vögel, allerdings ohne Nachwuchs, gesehen.

Damit man sich die Farbenpracht der männlichen Mandarinenten vorstellen kann, hier der Link zum Bericht einer LK-Reporterin.