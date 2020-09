Eine Möglichkeit, sich dem Inhalt der Bibel zu nähern, besteht sicherlich darin, die Pflanzen, die dort eine Rolle spielen, in den eigenen Garten oder auf den Balkon zu holen, um mit ihnen die Geschichten des Alten und Neuen Testaments zum Leben zu erwecken.

Besucht man einen der etwa 160 Bibelgärten, die es in Deutschland gibt, ist dies eine Reise durch die "Heilige Schrift", da die etwa 110 dort erwähnten Pflanzen sich wie ein Roter Faden durch diese Bücher ziehen. Die größte und schönste Freilandpflanzung biblischer Gewächse im mitteleuropäischen Raum kann man im pfälzischen St. Martin besuchen . Dort habe ich beschlossen, einige winterharte Pflanzen auch in unseren Garten zu holen.

a) Öl- oder Olivenbaum

Picassos Bild von der Friedenstaube mit dem Ölzweig im Schnabel ist weltbekannt. Sie kündete Noah mit diesem frischen Olivenzweig vom Ende der Sindflut.Auf dem Ölberg versammelte Jesus sich mit seinen Jüngern. Christus bedeutet: der von Gott mit Öl Gesalbte.

Die ersten Jahre habe ich meine 4 Olivenbäume im Winter noch geschützt und sie in Gefäßen herangezogen. Da sie aber bis -15 Grad frosthart sein sollen, habe ich sie ausgepflanzt, wo sie die letzten beiden Winter auch ohne Schutz unbeschadet überstanden haben.

b) Echte Feige

Die Feige ist die erste in der Bibel angesprochene Pflanze, steht sie doch für den Auszug von Adam und Eva aus dem Paradies, die sich nach der Ursünde ihrer Blöße bewusst geworden sind und diese mit Feigenblättern bedeckten.

Obwohl bei Matthäus und Lucas im Zusammenhang mit dem Feigenbaum an das Ende gemahnt und zur Umkehr aufgerufen wird, gilt das Sitzen unter dem Feigenbaum als Zeichen des Glücks und der Zufriedenheit.

Auch der Feigenbaum, der das Laub im Herbst abwirft, überwintert bei uns in den letzten Jahren ungeschützt.

c) Weinrebe

Noah war der erste Winzer. Weinberge stehen im Alten Testament für Reichtum und Segen.

Der Weinstock gilt als Gleichnis für das Leben der Christen. Und beim letzten Abendmahl wird das Trinken des Weins als Hinweis auf das ewige Leben verstanden.

Bis vor 2 Jahren stand bei uns im Garten noch eine Weinlaube, die reichlich Trauben trug. Davon habe ich nach einer Umgestaltung des Gartens nur eine Rebe behalten. Meine Lieblingssorte ist der "Gutedel", der als Tafeltraube ebenso gut schmeckt wie aus der Flasche:-). Schon die alten Ägypter kannten diese Sorte.

An dieser Stelle können aus Platzgründen nur 3 der vielen Bibelpflanzen vorgestellt werden, die inzwischen auch gut in unseren Breiten wachsen. Auch die Bibelstellen sind aus diesem Grunde nur recht plump zusammengefasst. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier selber das Buch der Bücher in die Hand zu nehmen oder .. einen Bibelgarten zu besuchen oder.. den folgenden Lesetipp zu befolgen oder .. eigene Erfahrung mit der Kutur von Bibelpflanzen zu sammeln oder..!

Wolgang Kawollek/ Henning Falk: Bibelpflanzen kennen und kultivieren; Stuttgart 2005

Lesenswert ist als Einstieg auch folgender Artikel.