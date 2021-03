Der Rat der Stadt Essen stellt den Bezirksvertretungen 300.000 € Verfügungsmittel zur Verfügung, zusätzlich gibt es einen Sondertopf in Höhe von 100.000 €. Für die Bezirksvertretungen steht somit im ganzen Jahr ein Etat von 400.000 € bereit.

„In Essen gibt es 9 Bezirksvertretungen, alle 9 werden gleichbehandelt, natürlich kann man sagen, dass ist gerecht, aber ich als stellv. Bezirksbürgermeister sehe in dieser Gerechtigkeit eine Ungerechtigkeit.“ äußert sich, Klaus Persch.

Einwohner:innen im Vergleich:

Bezirk III 99.253

Bezirk IV 83.665

Bezirk VIII 51.973

Bezirk IX 51.788

(Stand: 30. Jun. 2020)

„Andere Bezirksvertretungen mit 50.000 Einwohner:innen haben die gleiche Summe zur Verfügung. In Essen-West leben allerdings ca. 100.000 Einwohner:innen. Wir haben doppelt so viele Kitas, doppelt so viele Spielplätze und doppelt so viele Schulen, trotzdem müssen wir mit dem gleichen Geld auskommen, darin sehen wir eine Ungerechtigkeit.“ so Persch weiter.

Bezirkspolitiker:innen aller Fraktionen machen seit Jahren immer wieder auf diese Problematik aufmerksam. An dieser Situation muss sich etwas ändern. Eine gerechtere Aufteilung der Gelder oder eine zusätzliche pro Kopf Pauschale muss diskutiert und im Rat der Stadt Essen entschieden werden.