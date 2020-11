Vor der konstituierenden Sitzung der Bezirksvertretung Essen-West am Donnerstag, den 19.11.2020, haben sich die gewählten Bezirksvertreter des ESSENER BÜRGER BÜNDNIS-Freie Wähler, Bernd Schlieper, und der Freien Demokraten, Martin Weber, zu einer gemeinsamen Fraktion zusammmen geschlossen.

"Als Fraktion steht uns das Antragsrecht in der nun beginnenden Wahlperiode zu, ein Vorteil, den wir im Sinne unserer von zahlreichen Übereinstimmungen gekennzeichneten politischen Haltung nutzen wollen", so Schlieper, der anfangs den Fraktionsvorsitz übernehmen wird.

"Wir verstehen uns als konstruktive Opposition, die sich den Herausforderungen im einwohnerstärksten Stadtbezirk stellen möchte, und die sich aktiv in die Entscheidungen vor Ort einbringt", ergänzt Weber.