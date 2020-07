Der Reifendruck am Auto sollte alle zwei bis vier Wochen kontrolliert werden. Lautet die Empfehlung, die vermutlich nur die wenigsten wirklich folgen. Doch vor längeren Reisen schauen die meisten von uns vermutlich doch noch einmal etwas genauer hin, damit nicht mitten auf der Autobahn böse Überraschungen drohen.



Doch das ist inzwischen gar nicht so einfach, wie ich immer öfter feststellen muss: Mal ist gar kein Reifenfüller mehr an der Tankstelle vorhanden, mal ist er defekt und lässt die Luft zwar stetig ab - aber füllt keine neue ein. Auch schon erlebt...

Und mal stellt man sich selbst irgendwie ein wenig dusselig an und macht die Sache komplizierter als sie ist. So wie jüngst an der Tankstelle. Das Befüllen war schnell erledigt, meine Hände ziemlich eingesaut. Doch dann, beim letzten Reifen, rutschte mir die Ventilkappe aus der Hand und verschwand mitten im Reifen. Das Suchen und Herausfingern sollte dann leider länger dauern als das Befüllen der Reifen. Aber: geschafft!