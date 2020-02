„Alles Lüge“, sagte schon Rio Reiser, der "König von Deutschland". Nichts ist mehr echt: Fake News, gefilterte Selfies, alternative Fakten, getürkte Software. Jeder tut nur noch so „als ob“, alle bluffen.

Es gibt keine Lauer, auf der wir nicht liegen. Wirr ist das Volk. Papa sagte: „Wenn du drei echte Freunde hast, bist du reich.“ Aber der kannte auch Instagram nicht: Wer nicht mindestens 3.000 Follower hat, ist der Loser. Comedian Atze Schröder will helfen. Im Frühjahr 2020 geht er mit seinem neuen Programm auf große Hallentour und verspricht „Echte Gefühle“.

Atze hat erkannt: Statistisch gesehen geht es uns spitze, nur vom Feeling her haben wir kein gutes Gefühl. Männer und Frauen kommen abends von der Arbeit erschöpft nach Hause, aber nur noch Alexa und Siri wollen miteinander kuscheln. Die Jugend guckt derweil manisch aufs Handydisplay und macht die Robbe. Atze Schröder entlarvt die falschen 50-er, predigt Blut, Schweiß und Tränen. Er preist das Drama, legt der Nation das Humor-Trostpflaster auf die Seele und erfüllt die Sehnsucht nach den wichtigen Dingen des Lebens: wahre Liebe, richtige Freundschaft, ehrliches Lachen. Sein Motto: Gefühle aus dem Leben 'raus lassen bringt gar nichts – echte Gefühle kommen nämlich immer wieder zurück.

Am 6. März ist Atze Schröder in der Essener Grugahalle zu Gast. Tickets gibt es online unter www.atzeschroeder.de sowie www.eventim.de und an allen bekannten VVK-Stellen.

