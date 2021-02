hochgeladen von Sharyar Azhdari

S-ART verzaubert jung und alt mit seinen Arbeiten und zaubert nicht nur ein Lächeln in die Gesichter sondern auch in die Herzen der Menschen .

Überzeugen Sie sich selbst und tauchen Sie in die Welten die S-ART in seinen über 12 Ausstellungsorten zaubert .

Mit über 1000 Arbeiten, Collagen , Grafiken in den letzten 20 Jahren sieht sich S-ART trotzdem am Anfang seiner Arbeit und freut sich nach wie vor mit farbgewaltigen Arbeiten Eyecatcher zu erstellen und so ein lächeln in die Gesichter und Herzen zu zaubern.

Im Herzen von Essen im Deutschlandhaus auf über 600 Qm beeindruckt S-ART mit großformatigen Arbeiten . Besuchen Sie die Galerie virtuell und lassen Sie sich in eine Welt voller Helden und Magie führen.

In Müllheim im RRZ können Sie nach dem Lockdown auf über 800 qm mit uns mit einem Glas auf schönere und bessere Zeiten anstoßen.

Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf bessere Zeiten für uns alle und verbleiben mit einem Lächeln in unserem Herzen ;).