Der Verein Interessengemeinschaft Bahnhof Kettwig bietet für September und Anfang Oktober ein buntes Veranstaltungsprogramm im Alten Bahnhof:



Am 25. September um 19.30 Uhr kommt der Mentalmagier Christoph Kuch:

Die neue Show des Mentalmagiers Christoph Kuch führt in das Reich des Übersinnlichen, der Wunderheiler, Scharlatane und echter Phänomene. Hintersinnig und humorvoll begleitet uns der Deutsche Meister und Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst auf einer Reise durch den menschlichen Geist.

Mit Charme und Augenzwinkern zeigt der Meistermagier, dass Übernatürliches ganz natürlich ist und wieviel Unsinniges im Übersinnlichen steckt.

Christoph Kuch erschafft in seiner Show „Macht verrückt“ eine magische und atemberaubende Atmosphäre. Der erfahrene Mentalist bezieht das Publikum ständig mit ein und führt es an die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Die Zuschauer erleben eine emotionale Reise in das Unmögliche und zweifeln an ihrem Verstand und ihrer Wahrnehmung. Kann das alles wirklich nur Zauberei sein?

Am 8. Oktober um 19.30 Uhr kommt Lucy van Kuhl & die Es-Chord Band mit ihrem Programm „Alles auf Liebe“

In Lucy van Kuhls neuem Programm "Alles auf Liebe" geht es um nichts als die Liebe. Und Liebe so ganz alleine macht ja keinen Spaß. Deshalb ist nimmt sie ihre "Es-Chord-Band" (Cello & Schlagzeug) mit auf die Bühne. Zu dritt präsentieren sie viele neue Songs, kombiniert mit einem "Best of" aus der bunten Palette von Lucys Liebesliedern.

Humorvoll, melancholisch, fröhlich. Lucy besingt auf ihre pointierte Art die vielen Gesichter der Liebe, mit jeder Menge Ironie, Gefühl und natürlich einer Prise von "van kuhl'schem" Sarkasmus.

Mal geht es um den Menschen, bei dem man sich Zuhause fühlt, mal um die Melancholie, die man bei Trennungen spürt, mal um den ganz normalen Paar-Alltags-Wahnsinn.

Lucy van Kuhl ist Preisträgerin vom "ScharfrichterBeil 2019", einem der renommiertesten Kabarettpreise Deutschlands!

Zwei Jazz-Veranstaltungen im Alten Wartesaal des Alten Bahnhof Kettwig:



Robert Mayer Band am 17. September um 20 Uhr

Analoge und digitale Keyboard Sounds treffen auf lyrische Sopran Melodien, kraftvolle Tenor Solos und Drum Beats zwischen Jazz und Hip Hop, unterlegt mit Synth Bass und Hammond Klängen: Elektrisierender Flower-Power-Jazz

„Fränklins“ am 24. September um 20 Uhr



Mit einer Stimme, die zwischen Soul, Blues und Jazz changiert, prägt die New Yorker Sängerin Jane Franklin bereits seit Jahrzehnten die Musikszene im Ruhrgebiet. Begleitet wird Sie von Buck Wolters (7-saitige Gitarre) und Rico Camarillo (Cajon/Percussion). Die Fränklins spielen Soul-Pop mit einem Hauch von Blues und einer Prise Jazz. Fazit: Eine Sängerin, deren Stimme unter die Haut geht, begleitet von zwei langjährigen Freunden. Das sind die Zutaten für einen bewegenden und unterhaltsamen Abend. (Jane Fränklins, Gesang; Buck Wolters, Gitarre; Rico Camarillo, Cajon/Percussion)

Der Eintritt zu den Jazz-Veranstaltungen ist frei. Tickets für die Veranstaltung des Mentalmagiers Kuch (23Euro/ ermäßigt 15 Euro) und für Lucy van Kuhl (23 Euro/ermäßigt 18 Euro)sind über die Homepage www.bahnhof-kettwig.de beziehungsweise über das Ticketsystem „Reservix“ buchbar oder bei Buch Decker in Kettwig, Hauptstraße 92 und im Büro des Alten Bahnhofs an der Ruhrtalstraße 345 erhältlich.