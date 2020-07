Es war eine Generalprobe für das ganze Theater nach dem Lockdown im März. Für Künstler und Artisten, für das Service-Personal, für die Organisatoren, die Theaterleitung und auch für das Publikum, das mit dem neuen Sicherheits-und Hygienekonzept gut zurecht kam. Eine reduzierte Platzkapazität, zusätzliche Trennwände, kontrollierter Ein-und Auslass, gekennzeichnete Laufwege, Maskenpflicht, die aber am Tisch aufgehoben ist. Das Gastrononomiekonzept wurde angepassr. Neu ist auch, das die Speisen-und Getränkekarten per QR-Code digital abrufbar sind.

"Sowas haben wir noch nicht erlebt, auch für uns ist alles neu." - so der künstlerische Leiter des GOP, Werner Buss. In den letzten Wochen haben wir sogar nachts durchgearbeitet, um alles vorzubereiten. GOP Direktorin Nadine Stöckmann begrüßte die anwesenden Gäste und betonte nochmals, wie froh alle sind, endlich wieder Vorstellungen präsentieren zu können. Ihr Satz "Ihr habt uns gefehlt" honorierte das Publikum mit einem kräftigen Applaus.

'WET - the Show' wird aufgrund der Auflagen ohne Pause durchgespielt. Bericht und Fotos demnächst an dieser Stelle und in www.offpay.de