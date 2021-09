In der Woche vom 13. bis 17. September fand an der Hinsbeckschule eine Trommelzauber-Projektwoche statt.

Die Kinder erhielten eine Einladung nach Tamborena, dem Trommelzauberdorf in Afrika.

Mit den Rhythmen der Trommeln reisten 236 Kinder als Gazellen, Giraffen, Elefanten und Affen verkleidet, 19 Lehrkräfte 15 Lernbegleiter und 9 Erzieher als Flugbegleiter, nach Afrika.

Von Montag bis Donnerstag wurde in den einzelnen Jahrgängen mit großer Begeisterung getrommelt, gesungen und getanzt. Am Freitag war es dann soweit: In der mit selbst gestalteter afrikanischer Dekoration geschmückten Prinz-Friedrich-Turnhalle fand das große Finale statt.

"Mit einem verantwortungsvollen Hygienekonzept konnten wir endlich wieder die Klassen- und Schulgemeinschaft erleben. Darauf haben wir jetzt lange warten müssen!"

Für einige Kinder war dies die erste Veranstaltung mit der ganzen Schule. Endlich wieder ein tolles Gemeinschaftgefühl!