In diesem Jahr stehen wieder einige Veränderungen an: Der Mindestlohn steigt, Autofahrer müssen seit Jahresbeginn mindestens zwei medizinische Masken im Fahrzeug dabeihaben und das Porto wird wieder teurer.



Als wir in der Redaktion von der Preiserhöhung der Deutschen Post erfahren haben, kam die Frage auf: Wie oft schreiben wir eigentlich noch Briefe? Der Satz "Nicht mehr so häufig" fiel da oft. Kein Wunder, denn viele Institutionen, wie beispielsweise Krankenkassen bieten bereits einen Online-Service oder die Kommunikation per Mail an.

Drei Jahre ist die letzte Preiserhöhung bei der Deutschen Post jetzt her. Seit dem 01.01.2022 kostet eine Postkarte 70 statt 60 Cent und ein Standardbrief 85 statt 80 Cent. Daran soll sich laut der Deutschen Post auch bis Ende 2024 nichts ändern. Aber: Kann uns das egal sein, weil wir diese Kommunikationsform sowieso nicht mehr nutzen?

"Ich schreibe, wenn es hochkommt, vielleicht 1-2 Mal im Jahr einen Brief.

In den meisten Fällen reicht zum Glück ja auch eine Mail." von Sarah Kotala

Schreibt ihr auch nur noch selten Briefe? Oder gehört der klassische Brief bei euch zum Alltag dazu? Darum geht es in dieser Woche in unserer Umfrage der Woche.

Hier abstimmen!

Wie oft schreibt ihr noch Briefe?