Ist es Faulheit, Gedankenlosigkeit oder Dummheit. Von allem Etwas?

Ich bin davon überzeugt, dass Niemand die herumliegenden Zigarettenstummel gefallen. Und doch passiert es täglich millionenfach. Wie viele der 204 Millionen Zigaretten, die alleine in Deutschland täglich geraucht werden, einfach in die Umwelt geschnippt werden? Genau Zahlen wird es hier wohl nie geben. Und doch bleibt jede einzelne Kippe eine zu viel. Und damit sind die Zigarettenkippen weltweit das am häufigsten weggeworfene Abfallprodukt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt auf 340 bis 680 Millionen Kilogramm pro Jahr weggeworfene Zigarettenkippen. Kommt mir persönlich als sehr vorsichtige Schätzung vor. Und doch eine unvorstellbar große Menge.

So ein Zigarettenfilter besteht aus dem Kunststoff Celluloseacetat. Je nach dem kann es bis zu 15 Jahre dauern bis sich der Filter zersetzt. Im Salzwasser dauert es noch länger. Bis zu mehrere hundert Jahre laut dem Alfred-Wegener-Institut (AWI). Doch dieser Riesenberg an (Plastik-)Müll ist nur EIN Teil des Problems. In den Kippen finden sich giftige Substanzen. Bis zu 4000 unterschiedliche Chemikalien stecken darin. Unter anderem die Gefahrstoffe Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Und natürlich Nikotin. All dies ist nicht nur giftig für den Menschen, sondern auch für Wasserorganismen. Bei Kleinkindern kann schon eine einzige verschluckte Kippe zu ernsthaften Vergiftungssymptomen führen. Weil Kinder Zigaretten oder Zigarettenkippen verschluckt hatten, befasste sich der Giftnotruf im Jahr 2010 allein in Berlin 921 mal mit Notrufen.

Also? Muss man aufhören zu Rauchen? Gesünder wäre es, aber Nein. Es gibt genug Alternativen zur Umwelt. Nutze die vorhandenen Abfallbehälter. Schaffe Dir einen Taschenaschenbecher an. Bitte. Für Dich, mich und unsere Umwelt.

Und hier geht es zu dem Artikel von QUARKS, der mich hierzu inspiriert hat. Dort finden sich noch viel mehr Informationen und weitere Links zu dem Thema.