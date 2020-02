Wie in jedem Jahr haben die Graureiher (Fischreiher) ihre alten Nester in den hohen Bäumen im Vogelschutzgebiet am Heisinger Bogen in Essen-Heisingen aufgesucht.

Zur Zeit sammeln sie bereits neues Nistmaterial um die Nester auszubessern und für die diesjährige Brut vorzubereiten.

In den letzten Jahren hat der Bestand der Reiher allgemein um ein vielfaches zugenommen.

Ich kann mich noch erinnern, als vor langer Zeit die Vögel nur sehr selten zu sehen waren.

In Heisingen gibt es später auch die Möglichkeit, wenn die Jungtiere geschlüpft sind, die Alttiere beim Füttern des Nachwuchses zu beobachten und mit einem starken Teleobjektiv auch zu fotografieren.