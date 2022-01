... das "Wochenend-Gedanken-Karussell" drehte sich in 2021

natürlich regelmäßig... wie wird es in 2022 sein...?!?

SPAZIERENGEHEN in der HEIMAT... Spätsommer 2021

Vor einigen Jahren hatte ich hier im Lokalkompass eine kleine Beitragsserie unter der Rubrik "Antidepressions-Spaziergänge" für mich ins Leben gerufen, sozusagen.

Seit dem LK-Relaunch hat man hier bei der Einstellung von Beiträgen die Möglichkeit, bzw. muss zwingend neben einem TITEL eine sogenannte DACHZEILE bedienen, sowie auch am Besten einige "Schlagworte" nennen.

Wenn man so will, eine Art Verwendungszweck, einen Themenkreis benennen, eben ein grober Hinweis, um was es, worum es in Etwa im folgenden Text so geht.

Schlagworte müssen dabei mindestens zwei genannt werden und so weiter und sofort, Ihr kennt das ja gewiss.

WOCHENENDE...PAUSEN einlegen, nur so kommen wir vorwärts! :-)

Nun muss man natürlich nicht zwingend Depressionen,

einen BURN-OUT oder sonstige seelische Erkrankungen haben, oder

auch nicht zwingend zu viel Arbeit oder STRESS oder was weiß ich nicht für

"Verstimmungen", um SPAZIEREN zu gehen, zu wandern, zu radeln... oder was auch immer.

In den letzten Jahren aber sind diese kleinen Spaziergänge immer mal´ wieder

auch ausgedehnter gewesen und seit diese

CORONA-PANDEMIE hierzulande immer meint, MIT-SPAZIEREN zu müssen,

aufdringliches Luder, dieses VIRUS, wird eben wieder

verstärkt die eigene STADT, der eigene Wohnort,

in meinem Falle´ ist eben auch die lieb´ gewonnene HEIMAT... zum neuen alten

ERKUNDUNGSORT.

Ich glaube, ich nannte diese meine Reihe deshalb so, also ANTI-DEPRI-Spaziergänge,

weil der Mensch in Bewegung oft GAR nicht mehr so viel grübelt.

Weil er irgendwie besser LUFT bekommt, sich der Geist gemeinsam mit dem Körper auf die Motorik konzentriert, und, auf DAS, was man da so sieht.

Man kann Gedanken und auch möglicherweise ernste Gespräche zulassen, die mitunter auch negative, traurige, wütende...Gefühle nach sich ziehen, aber im Großen und Ganzen tut eine

solche Spazierrunde, eine kleine Radtour oder auch ein´ nordic walking, ROLLER fahren

oder meinetwegen auch beweglich per INLINER einfach nur so RICHTIG GUT!

Gesund in jeder Hinsicht, "Perspektiv-öffenend", klärend und sogar richtig schön sein!

Auch können diese FRUST-abbauend sein, und dienen manchesmal auch noch ganz praktischen Tätigkeiten, wenn man, wie ich es hin und wieder mache, auf einem Weg gleich einen Einkauf mit erledige oder die POST weg bringe, beim Schuster oder der Reinigung vorbei oder was auch immer.

Natürlich, muss man fairerweise auch sagen, tragen solche Spaziergänge leider nicht immer zu einer wirklichen Problem-Bewältigung oder Lösung bei, klar.

Ein wenig helfen, vielleicht, oder anders gesagt, einfach mal´gedanklich was´zu ordnen, während man läuft, sich bewegt. Oder, vielleicht vergisst man auch mal´kurz die Sorgen, die einen möglicherweise so quälen.

...warum auch immer Menschen so ihre Spazierrunden drehen, im Prinzip völlig egal.

Und wie man diese auch nennen mag, ist ebenfalls vollkommen zweitrangig, wenn nicht sogra total gleichgültig; hauptsache jede/jeder von uns hat seine Freude daran...

und so wünsche ich allen auch für das nun bald DRITTE CORONA-Jahr

weitere gelungene, schöne, erholsame...

meinetwegen auch GEDANKEN-Karussell-SPAZIERGÄNGE...

und weiterhin auch ebenso viel FREUDE, die Bildfolgen aller user/userinnen hier zu verfolgen:-)

an der Essener´ RUHR...herrlich :-)2021@ana

VIEL Freude´ also auch in 2022 :-)

( BILDER aus 2021 AAT)