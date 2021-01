SPD-Bezirksvertreterin wurde zudem zur zweiten Stellvertreterin des Bezirksbürgermeisters gewählt

Das Bezirksparlament für den Essener Stadtbezirk II hat in seiner konstituierenden Sitzung die SPD-Bezirksvertreterin Barbara Hofmann zur Seniorenbeauftragten gewählt. Die 65-jährige nimmt dieses Amt erstmalig wahr und freut sich darauf, die Belange der Senioren zu vertreten und ihnen eine Stimme in der Bezirksvertretung zu geben.

„Im Seniorenbeirat der Stadt Essen werde ich daran mitwirken, den Alltag von Seniorinnen und Senioren in unserem Stadtbezirk zu verbessern. Zur Gesprächspartnerin in diesen Coronazeiten zu werden, ist aber überhaupt nicht einfach“, so Barbara Hofmann, die auch zur zweiten Stellvertreterin des Bezirksbürgermeisters gewählt wurde. „Gerne hätte ich in einer ersten Sprechstunde mich vorgestellt und bekannt gemacht. Dies ist nun leider zurzeit nicht möglich, was ich sehr bedauere.“

Kontaktaufnahme zu Barbara Hofmann ist Senioren möglich

Die Rüttenscheiderin sieht insbesondere in den Themenfeldern Mobilität und Begegnungsräume wichtige Aspekte für ihre zukünftige Arbeit. Barbara Hofmann ist aber per E-Mail an Barbara.Hofmann@spd-essen.de und telefonisch unter der Nummer 0151/59104389 erreichbar, so dass Senioren sich mit Anliegen schon an sie wenden können.