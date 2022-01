.....einfach nur so,irgendwann mal vorbei gefahren,gespeichert,und OK heute in Angriff genommen. Sein GelĂ€nde klein,ungepflegt, eher langweilig. Gut ist ja Winter habe ich ĂŒberlegt und Mich meinem Schicksal ergeben. Schnell ein paar frische Fotos und ab,so war der Plan.Doch dann (HIHI😄) am Rande des Burg GelĂ€ndes,winzige LĂ€mmer mit Ihren Mama's ,so herzig.Jawoll ĂŒberredet, komme im Sommer nochmal vorbei, und will auch nie mehr so schnell undankbar sein.Tag gerettet.Lg CLAUDIA