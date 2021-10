Das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga West fand keinen Sieger. Nach spannenden, aber nicht unbedingt hochklassigen 90 Minuten trennten sich Spitzenreiter Rot-Weiss Essen und der Tabellenzweite Rot-Weiß Oberhausen 1:1 (1:0). Es war für beide Teams das siebte ungeschlagene Spiel in Folge.

12.500 Zuschauer waren zum Derby zugelassen, und die sorgten schon vor dem Anpfiff für eine Gänsehaut-Stimmung. Auf dem Rasen ging's dann gleich zur Sache, wobei die Gastgeber den besseren Start erwischten. Nach vier Minuten lag der Ball bereits im Netz, doch Sandro Plechaty stand im Abseits. Wenig später schoss Simon Engelmann in aussichtsreicher Position vorbei. Beim dritten Versuch klingelte allerdings im RWO-Kasten: Isaiah Young setzte sich im Laufduell gegen Nico Klaß durch und passte mustergültig auf Oguzhan Kefkir, der die Kugel locker versenkte (13.).

RWO zeigte sich jedoch wenig geschockt und hatte in der 22. Minute die Doppelchance zum Ausgleich. Allerdings hatte der Ex-Oberhausener Daniel Davari im Essener Tor was dagegen und rettete nacheinander gegen Anton Heinz und den Ex-Essener Jerome Propheter. Die Partie war nun ausgeglichen, doch richtig gute Möglichkeiten gab's bis zur Pause nicht mehr.

Ausgleich durch Kreyer

Mit breiter Brust kamen die Gäste aus der Kabine und drängten auf den Ausgleich. Die besseren Möglichkeiten hatten aber die Gastgeber. Sowohl Simon Engelmann (59.) als auch Felix Bastians (60.) wurden in letzter Sekunde am Torschuss gehindert, ein Kopfball von Jose-Enrique Rios Alonso (66.) flog am RWO-Tor vorbei.

RWE verpasste also die Vorentscheidung und kassierte stattdessen den 1:1-Ausgleich: Shaibou Oubeyapwa war bei seinem Sololauf nicht zu bremsen und bediente den Ex-Essener Sven Kreyer, der seinen achten Saisontreffer markierte (74.).

Mit frischen Leuten versuchte RWE-Trainer Christian Neidhart in der Schlussphase, doch noch den Dreier zu holen, doch RWO ließ nicht mehr viel zu.