Ab dem 25. Januar bietet das Deutsche Rote Kreuz in Essen mobile Antigen-Testungen an. Unternehmen und Vereine können den Service genauso buchen wie Privatpersonen. Ein speziell geschultes DRK-Team in Schutzkleidung führt die Tests direkt vor Ort durch.



Das DRK-Testteam kann unter der Rufnummer 0201-22-22-22 gebucht werden. Binnen 48 Stunden wird ein Termin zwischen 8 und 16 Uhr vergeben. Die Testungen finden an sieben Tagen in der Woche statt. Die Grundkosten belaufen sich auf 110 Euro, darin inbegriffen sind bereits zwei Antigen-Tests. Jeder zusätzliche Test wird mit 45 Euro berechnet. Vorerst ist ausschließlich Barzahlung möglich. Verwendet wird der Clongene COVID-19 Antigen-Schnelltest.