Die Lady, zu deutsch Dame, ist eine gebildete, kultivierte, gepflegte Frau. Im Schachspiel ist Sie die stärkste Figur. Die Königin.

Zwei Ladies haben das schöne Wetter gestern genutzt und haben spontan Lebensmittelspenden an Obdachlose in der Essener Innenstadt verteilt. Beginnend in der nördlichen Innenstadt bis zum Hauptbahnhof konnten Lebensmittelpakete an ungefähr 15 verbliebene Obdachlose verteilt werden. Corona hat für diese Personengruppe sehr starke Folgen.

Daher ruft der Ladies' Circle 91 Essen dazu auf die beiden „Gabenzäune“ an der Marktkirche Nähe Rathaus Galerie und Hollestraße Nähe Haus der Technik mit Gaben zu füllen. Die Spenden sollen wetterfest in Plastiktüten verpackt werden. An diesen Zäunen können sich Bedürftige Lebensmittel, Hygieneartikel oder auch Kleidung abholen. Auch diese beiden Zäune konnten die Ladies gestern gut bestücken!

Ladies' Circle (LC) ist eine internationale Service-Organisation um Kontakte zu knüpfen und Soziales Engagement zu zeigen. Der Ladies' Circle 91 Essen ist mit viel Engagement und Herzblut bei der Sache. Die Essener Ladies haben sich gegründet um lokale und soziale Projekte zu realisieren. Damit unsere tolle Stadt ein wenig besser wird. Du möchtest die Ladies finanziell durch Spenden unterstützen ? Du hast selber ein soziales Projekt und möchtest mit den Ladies zusammenarbeiten? Du möchtest Dich gemeinsam mit den Ladies engagieren? Dann melde Dich unter lc91@ladiescircle.de - Die Ladies freuen sich.

Machen ist wie wollen. Nur krasser!