Zuhause gesucht: American Bulldog-Mischling Argo ist ein sanfter Riese

Der schöne American Bulldog-Mischling Argo ist ein sanfter Riese, der mit der Situation im Tierheim nur schwer zurecht kommt. Der Rüde möchte so schnell wie möglich wieder ausziehen – in ein eigenes Zuhause und am liebsten mit einer eigenen Couch und ohne andere Tiere.

Argo braucht ein wenig Zeit, um Vertrauen zu Menschen zu fassen. An Frauen gewöhnt er sich schneller als an Männer, daran arbeiten seine Pfleger bereits mit ihm. Der hübsche Rüde geht gerne gemütliche, große Runden spazieren – auch das darf in seinem neuen Zuhause nicht fehlen. Außerdem fordert Argo seine Kuscheleinheiten ein.

Wer Argo kennenlernen möchte, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Nähere Infos zu und weitere Fotos von Argo gibt es unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/hunde/argo.html