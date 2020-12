Zuhause gesucht: Kaninchendame Fila mag Freilauf

Die noch recht junge Kaninchendame Fila hat ihren eigenen Kopf und zeigt genau, was sie möchte und was nicht. Wählerisch ist sie auch bei der Auswahl eines Partnertieres. Sie möchte in ein neues Zuhause mit viel Platz ziehen. In den warmen Monaten ist ein großzügig gestalteter Außenbereich perfekt für sie.

Aufgrund der Coronaschutzverordnung bleibt das Tierheim bis auf Weiteres geschlossen. Wer sich für Fila oder einen anderen Schützling interessiert, wird gebeten, sich ausschließlich telefonisch zu melden unter 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Infos unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/kleintiere/kaninchen.html