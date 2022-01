Zuhause gesucht: Rottweiler Charly ist hingebungsvoll, wachsam und loyal

Rottweiler Charly kam 2020 als Fundtier ins Tierheim und brachte ein riesiges Paket Unsicherheit mit. Zu diesem Zeitpunkt war ein gefahrloser Umgang mit ihm undenkbar. Einzig und allein sein Gassigeher verdiente sich mit viel Zuneigung, Liebe und Zeit sein Vertrauen.Da allerdings auch seine Pfleger mit ihm arbeiten wollten, kam Charly in ein „Bootcamp“ für Hunde. Hier erlernte er Schritt für Schritt auch anderen Menschen zu vertrauen, und dass Angriff nicht unbedingt die Lösung ist.



Charly wurden Alternativen aufgezeigt und er durfte zurück ins Tierheim. Nun wollen seine Pfleger sich vorsichtig an eine Vermittlung wagen. Es gibt immer noch Momente, in denen er in sein altes Verhaltensmuster fällt und massiv seine Grenzen austestet, was bei seiner Körpergröße und Kraft nicht „mal eben“ ist.

Deswegen sucht Charly Menschen, die sehr viel Erfahrung mit Hunden seiner Rasse haben und ihm auch körperlich gewachsen sind. Am liebsten wäre es dem hübschen Rüden auch, etwas abseits zu wohnen und nicht mitten in einer Großstadt, bestenfalls mit großem Grundstück.

Menschen mit ernsthaftem Interesse an Charly können gerne im Tierheim anrufe, für ein Gespräch über Charly und seine Vorgeschichte ist auf jeden Fall etwas Zeit nötig. Charly wünscht sich sehnlichst ein richtiges Zuhause, da die Situation im Tierheim auf keinen Fall eine Dauerlösung für ihn ist. Kontakt unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Nähere Infos zu und weitere Fotos von Charly unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/hunde/charly-der-zweite.html