"Handwerk" hat goldenen Boden!" Wohl jeder von uns kennt diesen Spruch ... Doch wie sieht die Realität aus? Für einen ganz normalen Hauptschüler war es in den letzten Jahren fast unmöglich, einen Ausbildungsplatz in einem Handwerksberuf zu ergattern. Schulabgänger mit höheren Abschlüssen dagegen entschieden sich oft für einen anderen beruflichen Werdegang oder für ein Studium. Die Folge: Es gibt nicht genügend Nachwuchs! Kleinere Betriebe schließen, weil sich kein Nachfolger findet und die Übrigen führen lange Wartelisten! Auf einen Maler z.B. warten Kund*innen aktuell bis zu 9 Wochen, in anderen Gewerken gibt es sogar deutlich längere Wartezeiten ... Wo das Ganze einmal enden soll und wird, darüber mag ich ehrlich gesagt gar nicht weiter nachdenken! Beruhigend finde ich nur, dass es trotz aller Schwierigkeiten noch ein paar "Einzelkämpfer" sprich Ein-Mann-Betriebe gibt, die aus Liebe zum einst erlernten Beruf niemals aufgeben und dafür auf Vieles verzichten, besonders in der augenblicklichen, für uns alle nicht ganz einfachen Situation! Einer dieser Betriebe sind die Albrecht Malerwerkstätten GmbH in Essen.

Auf Nachfrage erzählte mir der Malermeister und Stuckateur, der auch Möbel restauriert und aufarbeitet, dass er im Moment sogar noch einige freie Termine hat ...