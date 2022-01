Im Stadtteil Freisenbruch spielte der Bergbau früher eine große

Rolle. Etliche Zechen waren zur Förderung des schwarzen Golds in Betrieb.

Um sicherzugehen, dass bei heutigen Baumaßnahmen im Tiefbau keine

alten Flöze getroffen werden, finden im Vorfeld von Baumaßnahmen in

ehemaligen Bergbaugebieten sogenannte bergbauliche Sicherungsarbeiten

statt. Auch die Stadtwerke Essen haben vor dem Bau eines neuen

Abwasserkanals in der Straße Sachsenring umfangreiche bergbauliche

Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hierbei wurden Bohrungen vorgenommen,

um eventuelle Hohlräume im Boden festzustellen. Diese

Arbeiten sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Da die Baustelleneinrichtung

auch schon fertiggestellt ist, können die Stadtwerke Essen am

heute (24.01.) mit der Verlegung des neuen Abwasserkanals

beginnen.

Ampel regelt den Verkehr im Baustellenbereich

Auf einer Länge von rund 200 Metern bringen die Stadtwerke Essen einen

neuen Abwasserkanal unter die Erde. Bis zu 60 Zentimeter Durchmesser

haben dann die Rohre. Die Leitungen werden abschnittsweise in offener

Bauweise verlegt. Ein Teil der Verlegungsarbeiten findet im Grünbereich

statt. Hier soll zukünftig ein neues Einkaufszentrum seinen Platz findet. Dort

wo die Stadtwerke im Straßenbereich arbeiten müssen, wird der Verkehr

mit Hilfe einer Ampelanlage einspurig an der Baustelle vorbei geleitet. Los

geht es im Bereich der Kleingartenanlage. Von dort buddeln sich die

Bagger in Richtung der Straße Hellweg hoch. Der alte Kanal aus den 50er-

Jahren wird nach den notwendigen Umbindungsarbeiten aufgegeben und

verfüllt. In rund 5 Monaten kann der neue Kanal dann seine Arbeit aufnehmen.

Weitere Arbeiten sind in der Planung

Auch unter der Bochumer Landstraße sollen künftig neue Versorgungsleitungen

sowie Abwasserkanäle verlegt werden. Die Planungen dafür sind

bereits im vollen Gange. Aber bevor die Arbeiten in diesem Bereichen

starten können, sind auch hier bergbauliche Sicherungsarbeiten zwingend

notwendig. Dazu werden, in Zusammenarbeit der Stadt Essen und der

Stadtwerke Essen, die beiden Spuren auf der Bochumer Landstraße

zwischen Renzelweg und Hellweg stadteinwärts in Kürze gesperrt. Der

stadteinwärts fahrende Verkehr wird dann auf die entgegenkommende

Fahrbahn verschwenkt. So kann der Verkehr mit jeweils einer Fahrspur in

beide Richtungen, stadteinwärts und stadtauswärts, aufrechterhalten

werden. Diese Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende Februar 2022

abgeschlossen sein.

Des Weiteren erfolgen bereits im Bereich der Bochumer Landstraße 325 bis

zum Kreuzungsbereich Alleestraße / Bochumer Landstraße bergbauliche

Sicherungsarbeiten. Hierzu ist jeweils eine Fahrspur stadteinwärts und

stadtauswärts gesperrt.