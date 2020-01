Ein 45 und ein 32- jähriger Autofahrer schlugen sich gegen 11:45 Uhr am Montag. 27.Januar.2020 an einer Ampel auf der Kreuzung Johannes – Rau – Allee/Münsterstraße im Gelsenkirchener Ortsteil Bismarck.

Die beiden Männer waren in Streit geraten, weil der eine dem anderen zunächst zu langsam fuhr und der Bedrängte anschließend seinen Kontrahenten filmte.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und ließen die beiden Gelsenkirchener danach weiterfahren.