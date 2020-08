Nachdem am bisher wärmsten Tag des Jahres die Einsatzzahlen der Feuerwehr am Freitag. 31. Juli. 2020 um 20:45 Uhr schon bei 112 Einsätzen lagen, ging um 20:46 Uhr die Meldung "Feuer in einem Lokal in der Weberstraße" ein.



Das Burger-Lokal befindet sich im Erdgeschoß eines fünfgeschossigen Wohnhauses.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten sich schon alle Bewohner des Hauses im Freien versammelt.

vor dem Lokal

Foto: FEUERWEHR GELSENKIRCHEN

hochgeladen von Heinz Kolb

Das Lokal war zu der Zeit nicht geöffnet, sodass sich auch keine Personen darin befanden.

Die großen Fenster waren von innen durch den Brandrauch geschwärzt

Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter Atemschutz zur Innenbrandbekämpfung ein. Um eine Durchzündung der Brandgase zu verhindern, wurden die Fenster des Lokals eingeschlagen. Somit wurde eine große Abluftöffnung geschaffen.

Durch diese Maßnahme, kam es kurzzeitig zu einer erhöhten Rauchentwicklung vor dem Lokal auf der Ringstraße.

Nach wenigen Minuten hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Nach Einsatzende Wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Lokal von der Weberstraße aus

Foto: FEUERWEHR GELSENKIRCHEN

hochgeladen von Heinz Kolb

Die Feuerwehr war mit 18 Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort.