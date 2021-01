Unbekannte Täter sind in eine Doppelhaushälfte an der Görresstraße in Ückendorf eingedrungen. Hier sucht die Polizei Gelsenkirchen Zeugen. In einem anderen Fall konnte ein mutmaßlicher Dieb festgenommen werden.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind am Sonntag, 3. Januar, in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Görresstraße in Ückendorf eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und einen Laptop. Nach dem Einbruch flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Als die Bewohner bei ihrer Rückkehr den Einbruch bemerkten, alarmierten sie die Polizei. Die sucht jetzt Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter Tel. 0209/365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Dieb in Ückendorf gestellt

Die Polizei hat am Samstagmorgen, 2. Januar, einen mutmaßlichen Dieb festnehmen können.

Gegen 6 Uhr morgens beobachtete ein 63-Jähriger vor seiner Wohnungstür in Ückendorf, wie ein Unbekannter sein Auto durchwühlte. Der Gelsenkirchener ging auf ihn zu, woraufhin der Unbekannte zunächst versuchte, den 63-Jährigen zu treten und anschließend flüchtete.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten den 23-jährigen Mann aus Überlingen im Rahmen der Fahndung. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Nach der Festnahme beleidigte der Mann die Beamten. Auf ihn warten nun Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls und wegen Beleidigung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.