GE. Eine 63 Jahre alte Frau ist gestern Abend, 7. Oktober, durch die Notbremsung eines Linienbusses schwer verletzt worden.

Der Busfahrer fuhr um 19.08 Uhr auf dem Sonderfahrstreifen der Ringstraße in

Fahrtrichtung Ückendorf, als im Kreuzungsbereich Kirchstraße ein weißer Fiat

Doblo verbotenerweise von der Ringstraße nach links in die Kirchstraße abbiegen

wollte und so in den Fahrweg des Busses geriet.

Nur durch die Notbremsung konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Dabei stürzte die Frau im Bus und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet die Fahrerin des Fiat, eine 35 bis 40 Jahre alte

Frau mit dunklen langen Haaren, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden und

sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. 0209/365 6251 oder an die

Leitstelle unter Tel. 0209/265 2160.