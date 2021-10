Lernen während der Coronapandemie: Welche Ängste, Wünsche und Herausforderungen haben Jugendliche erlebt? Die Schüler der 9. Klasse der Gesamtschule Ückendorf sprechen darüber: Und zwar im eigenen Podcast – Corocast - ein Schuljahr in der Pandemie. Die dazugehörige Ausstellung wird am Montag, 25. Oktober, 14 Uhr, an der Bochumer Straße 109 feierlich eröffnet und läuft bis Sonntag, 21. November.

An diesem Tag bekommen die Schüler die Zertifikate der TalentMetropole Ruhr überreicht und präsentieren ihre Arbeiten. Angestoßen wurde das Projekt von den beiden Klassenlehrerinnen, die am Projekt #netzTalente Ruhr der TalentMetropole Ruhr teilgenommen haben. In fünf Modulen werden hierbei Lehrer aus dem Ruhrgebiet geschult, Schülern einen kompetenten Umgang mit digitalen Herausforderungen zu vermitteln. Ziel ist es, junge Menschen fit für die Arbeitswelt von morgen zu machen.

Das Projekt #netzTalente Ruhr ist eine Kooperation der Stiftung TalentMetropole Ruhr und der Stiftung Lernen durch Engagement. Die Inhalte transportieren die Lehrer dann in ihre Klassen und erarbeiten mit den Schülern konkrete Projekte.

Durch die Erzählungen und Erfahrungen aus der Corona-Zeit entstand an der Gesamtschule Ückendorf die Idee zu einem Podcast. Insgesamt sieben Folgen wurden von den Schülern in Dreiergruppen während des Unterrichts konzipiert und aufgenommen.

Besondere Aufmerksamkeit bekommen die Folgen durch die Ausstellung mit den Portraits der Schüler im Stadtteilbüro Gelsenkirchen Ückendorf. Via QR-Code können Neugierige vor Ort Ausschnitte aus den Podcast-Folgen anhören - daher unbedingt Kopfhörer und ein Smartphone mitbringen. Die vollständigen Beiträge sind in der Mediathek von NRWision hinterlegt.

Das sind die Podcast-Folgen: 01_Wie alles begann: Schüler*innen erinnern sich an den Beginn der Pandemie 02_Unterricht: Wie haben die Schüler*innen die verschiedenen Unterrichtsformate erlebt? 03_Unterrichtsbeispiel: Ein Projektbeispiel des DG-Unterrichts wird vorgestellt 04_Feste feiern: Wie hat Corona den privaten Bereich eingeschränkt? 05_Impfungen: Welche Einstellungen haben Schüler*innen zur Corona-Impfung? 06_Digitalisierung: Welche Fortschritte gab es in der Zeit der Pandemie im digitalen Bereich? 07_Lehrkräfte: Bonusfolge zu den Wahrnehmungen von Lehrkräften