Die britische Geigerin Natsha Elvin-Schmitt (Foto) gehört seit Jahren zur Führungsmannschaft der 1. Violinen bei der Neuen Philharmonie Westfalen und ist nach wie vor eine begeisterte Kammermusikerin, die sich im Laufe der vergangenen Jahre mit entsprechenden Konzerten in unterschiedlichsten Besetzungen im MiR einen Namen gemacht hat. Im nächsten Foyerkonzert am Sonntag, 7. November, 11 Uhr, nimmt die in London in der Violinklasse von Professor Yfrah Neaman ausgebildete Musikerin programmatischen Bezug zu Ihren britischen Wurzeln auf und präsentiert, gemeinsam mit Musikerinnen der Neuen Philharmonie Westfalen, eine Matinee mit dem Titel „English Roses“. Das Ensemble, bestehend aus Natasha Elvin-Schmitt (1.Violine), Sophie Kühn (2. Violine), Maria Manasieva (Viola), Ji Eun Kim (Violoncello) und Mayumi Yamada-Kühne (Oboe) interpretiert Werke von Frank Bridge (Three Idylls für Streichquartett), Edward Elgar (Streichquartett e-Moll), Arthur Bliss (Oboenquintett) sowie das „Phantasy Quartett“ aus der Feder von Benjamin Britten.