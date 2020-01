„Ein bisschen Morden“ - Unter diesem Titel können sich die Besucher der kommenden Veranstaltung des Vereins Melange am Montag, 20. Januar, auf ein Krimi-Kabarett mit Kriszti Kiss freuen. Die Veranstaltung im Maritim Hotel, Am Stadtgarten 1, beginnt um 19 Uhr, der Einlass um 18 Uhr.

Ein Mord ist geschehen. Die Spurensicherung nimmt die Arbeit auf. Das wäre kein Problem, wenn das Verbrechen nicht ausgerechnet im Kaffeehaus geschehen wäre. Dort, wo gleich die Schauspielerin Kriszti Kiss auftritt und ihr neues Krimi-Kabarett „Ein bisschen Morden“ spielt. Doch der Frau von der Spurensicherung ist das egal. Sie macht ihre Arbeit gründlich und sorgfältig. Denn mit einem Mord ist nicht zu spaßen.

Glücklicherweise wird auch die Dame von der „Spusi“ von Kriszti Kiss gespielt. So kann das Publikum sicher sein, dass es auch an diesem Abend mit Szenen und Songs unterhalten wird – rund um blutige Verbrechen aller Art.

Seit vielen Jahren begleiten "Straftaten" die Arbeit von Kriszti Kiss. Alle möglichen Morde hat sie im Laufe ihrer Bühnenkarriere begangen, vorzugsweise mit Gift. Aber auch weniger elegante Tatwaffen stehen ihr zur Verfügung. Eines ist allen Verbrechen gemeinsam – sie hinterlassen ein vergnügtes Publikum. So ist es ihr bisher gelungen, einer Verhaftung zu entgehen.

Augenzwinkernd und schwarzhumorig

Die Autoren Ralph Kramp, Stefan Keim und weitere haben der Kabarettistin und Schauspielerin allerlei Gemeinheiten auf den Leib geschrieben. Kriszti Kiss blickt nicht nur augenzwinkernd und schwarzhumorig auf die dunklen Seiten der menschlichen Existenz, ihre Texte haben immer auch eine satirische Seite. Denn an ihren Verbrechen erkennt man den wahren Charakter einer Gesellschaft.

Der Eintritt kostet 14 Euro. Karten im Vorverkauf sind in der Buchhandlung Lothar Junius, Sparkassenstraße 4, Telefon 23774, erhältlich.