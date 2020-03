Aus Gelsenkirchen direkt ins Radio: Mit ihrem Song "Teen Age Riot" läuft die Gelsenkirchener Grunge-Rock-Band "Disintegrated" am Mittwoch, 1. April, ab 20.30 Uhr auf WDR2. Damit wagen sie nach ihrer ersten veröffentlichten EP den nächsten Schritt in ihrer Musikerkarriere.

Und zwar wird das Lied der drei Musiker Lukas Köhnen, Noah Dörnemann und Niklas Hörning im Rahmen der Musiksendung "WDR2 POP! Szene im Westen" gespielt. "Es werden drei Bands vorgestellt, die aus NRW kommen", erklärt Band-Mitglied Lukas Köhnen das Prinzip der Sendung. "In einer Internetabstimmung können diese Bands dann weitergewählt werden." Zu gewinnen gäbe es eine Bandförderung.

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind die Stichtage, an denen jeweils ein Act vorgestellt wird. Die "Szene im Westen" möchte damit lokalen Bands eine Plattform bieten, wie Helmut Brasse, Musikjournalist und Organisator der Bandaktion, erklärt: "Der Sinn ist, den Hörern zu zeigen, welch tolle eigenständige Acts es in NRW zu entdecken gibt. Die Situation ist leider die, dass Coverbands sehr leicht ein Publikum finden. Künstler mit eigenen Songs dagegen haben es schwer. Man kennt die Namen und die Lieder nicht - und geht nicht hin. Doch gerade hier entsteht alles Neue. Und da wollen wir mit der Aktion helfen, dass Namen bekannter werden und die Musiker mehr Zuhörer finden."

Den Vorschlag, sich bei dieser Sendung zu bewerben, erhielt "Disintegrated" schon vor über einem Jahr bei den Aufnahmen ihrer EP. "Den Tipp bekamen wir in Hennef von Uwe Rudewald, der uns aufgenommen hat", erzählt Köhnen. Zwar dauerte es ganze 13 Monate, doch "Disintegrated" hat sich dann schließlich mit CD, Foto und Bandbiografie bei WDR2 beworben. Die Bewerbung glückte und dem Auftritt im Radio stand nur noch ein Fragebogen im Weg.

Das Voting zum besten Act im Westen läuft bis zum Sonntag nach dem Radioauftritt, also 5. April, und findet auf der Internetseite des WDR2 unter der Rubrik "Musik aus dem Westen" statt. Der Sieger wird in der folgenden Woche am Montagabend ab 20.05 Uhr bekanntgegeben.

"Disintegrated" plant auf lange Sicht

Trotz vieler Konzertausfälle aufgrund der Coronakrise lassen sich die drei Musiker nicht die Laune verderben und denken wieder einen Schritt weiter. "Wir wollen in Eigenregie nochmal anfangen, ein Album aufzunehmen, das ist gerade in Planung", so Lukas Köhnen. Ein weiterer Meilenstein, der sich in die Bandbiografie von "Disintegrated" nach ihrem Sieg beim "New Local Hero"-Wettstreit im Spunk und ihrer aufgenommenen EP "Skin is Tough" einreihen würde.