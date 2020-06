Mit 70 Geldautomaten hat die Sparkasse das dichteste SB-Netz in Gelsenkirchen. Vier dieser Geldautomaten werden jetzt bis auf Weiteres stillgelegt. Die Sparkasse folgt damit einer Empfehlung des Landeskriminalamtes (LKA).

Das LKA hat in diesem Jahr eine Zunahme von Sprengstoff-Attacken auf Geldautomaten in NRW festgestellt. Davon sind zurzeit vor allem sog. Außenwand-Geldautomaten betroffen. Da diese Geldautomaten meist in unmittelbarer Nähe von Wohnbereichen angebracht und rund um die Uhr zugänglich sind, bedeuten die Sprengungen eine Gefahr für die Anwohner. So empfiehlt das LKA den Kreditinstituten, kurzfristig Geräte außer Betrieb zu setzen, die direkten Kontakt zu Wohnflächen oder Treppenhäusern haben.

Die Sparkasse Gelsenkirchen folgt dieser Empfehlung und wird ab Freitag, 12.Juni.2020 die Außenwand-Geldautomaten der Filialen Bismarck, Erle und Horst sowie der SB-Stelle Schürenkamp stilllegen.

Die Bargeldversorgung an diesen Standorten ist davon kaum betroffen: In den Filialen Bismarck, Erle und Horst finden die Kunden in den SB-Foyers weiterhin einen umfangreichen SB-Service vor. Am Schürenkamp wird zurzeit über eine ortsnahe Verlegung des SB-Services nachgedacht. Aber auch dort sind die nächsten Geldautomaten schnell erreichbar - in den Geschäftsstellen Schalke, Feldmark oder Heßler.

Aus Gründen der Prävention sind die SB-Foyers der Sparkasse Gelsenkirchen schon seit einigen Jahren in der Zeit von 23:00 bis 05:00 Uhr geschlossen. Die Sparkasse bittet um Verständnis für diese Maßnahmen, die dem Schutz der Anwohner dienen.