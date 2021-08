Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Stadt Gelsenkirchen gebeten, gemeinsam mit dem Jobcenter weitere niedrigschwellige Impfangebote anzubieten. Die Stadt kommt dieser Bitte gerne nach und wird den Impfbus in Kooperation mit dem Jobcenter Gelsenkirchen am Dienstag 31. August 2021, von 9:00 bis 15:00 Uhr an der Ahstraße 22 in der Innenstadt und am Donnerstag, 02. September 2021, von 9:00 bis 15:00 Uhr in Buer an der Kurt-Schumacher-Straße 392-396 einsetzen.

Alle Interessierten ab 16 Jahren sind herzlich eingeladen, sich schnell und unkompliziert impfen zu lassen. Es ist keine Voranmeldung nötig.

Geimpft wird mit dem Impfstoff BioNtech. Benötigt wird ein Personalausweis, Impfpass und Krankenkassenkarte sind hilfreich und sollten möglichst mitgebracht werden.

Dr. Christopher Schmitt, stellvertretender Krisenstabsleiter: „Wir haben ja bereits viele leicht zugängliche Impfangebote etwa in den Innenstädten und an Schulen gemacht. Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Daher bringen wir die Impfung so nah wie möglich zu den Menschen und das unkompliziert und bürgernah. Das Jobcenter Gelsenkirchen mit seinen Standorten ist hier eine wichtige Adresse. Wir schließen damit eine Angebotslücke und erreichen Menschen, die sich von den bisherigen Angeboten noch nicht angesprochen gefühlt haben.“

Das Impfzentrum Gelsenkirchen hat das Angebot mit dem Jobcenter abgestimmt. Die Kundinnen und Kunden sind vom Jobcenter über die weiteren Impfangebote informiert worden.