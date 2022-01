Gelsenkirchen. „Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit“, so lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Am heutigen Donnerstag, 6. Januar, hat Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge die Sternsingera*innen und Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Augustinus im Hans-Sachs-Haus und deren Segen für das Haus empfangen.

Oberbürgermeisterin Karin Welge übergab den Kindern eine Geldspende zur Unterstützung der Hilfen, die in diesem Jahr vor allem den Ländern Ghana, Südsudan und Ägypten zugutekommen sollen. „Es ist gut, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten Kindern anderen Kindern in Not helfen. Ich unterstütze dieses Engagement gerne und von Herzen“ lobte Oberbürgermeisterin Welge das Engagement der Kinder und übergab ihnen neben der Spende auch jeweils eine gut gefüllte Tasche mit kleinen Geschenken. Die war an das Aktionsmotto anknüpfend mit frischem Obst gefüllt und enthielt zudem eine Eintrittskarte für die ZOOM Erlebniswelt sowie das Buch „Gelsenkirchen für dich! – Kinder entdecken ihre Stadt“.

Das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Der Brauch des Sternsingens reicht bis ins das Mittelalter zurück. Als Heilige Drei Könige gekleidet, stellten Kinder den Zug zur Krippe nach. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ hat den Brauch 1959 mit der Aktion Dreikönigssingen wieder aufgegriffen, 1961 ist als weiterer Träger der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hinzugekommen.