Am 3. April bekamen die Mitarbeitenden auf den Stationen in den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen eine herzhafte Überraschung überbracht. Pünktlich zur Mittagszeit verteilten zwei Vertretern der Ultras Gelsenkirchen mit Hilfe von Pflegekräften aus den EVK frische Pizza, Nudeln und Pizzabrötchen an Personal, welches gerade auf einer der 18 Stationen der EVK im Dienst war.

Die Aktion war eine Kooperation von Schalke hilft! und den Ultras Gelsenkirchen. Sie wollten damit den Mitarbeitenden im Krankenhaus die Wertschätzung für deren Arbeit zeigen und motivieren. Und das ist gelungen: Jeweils zu zweit zogen die Pizzaboten los und überraschten das Stationspersonal. Die Teams übergaben nicht nur die Pizza, sondern bedankten sich mit wertschätzenden Worten für die motivierte Arbeit, die die Mitarbeitenden tagtäglich leisten.

„Gerade während dieser in jeglicher Hinsicht herausfordernden Zeit sind solche Aktionen wichtig“, spricht Olaf Walter, Geschäftsführer der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen, seinen Dank gegenüber dem Initiator der Aktion aus. „ So wird denjenigen, auf die es jetzt besonders ankommt gezeigt, dass ihr Einsatz und ihre Leistung für die Allgemeinheit wirklich erkannt und gewürdigt werden.“

Die Mitarbeitenden der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen sagen „DANKE!“.

18 Familienpizzen, 4 Bleche Nudeln und diverse Tüten Pizzabrötchen, die die Pizzeria Don Marcello anlieferte, verteilte das Team auf den Stationen in den EVK.