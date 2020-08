Die Digitalen Sprechstunden der Stadtbibliothek finden wieder vor Ort an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Stadtteilbibliothek Buer und an jedem vierten Mittwoch im Monat in der Zentralbibliothek im Bildungszentrum statt. Um die Besucherzahl zu regulieren, ist eine vorherige telefonische Anmeldung notwendig. Die Anmeldung ist auch noch kurzfristig bis zu einem Tag vorher möglich.



In der Digitalen Sprechstunde beantworten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fragen rund um das Thema eBook-Ausleihe und Musikstreaming der Stadtbibliothek und geben Tipps für das Einrichten.

Die nächsten Termine sind:

Donnerstag, 03. September, 2020 von 17:00 bis 18.30 Uhr,

Stadtteilbibliothek Buer, Hochstraße 40-44 (Eingang Luciagasse), Telefon 0209 169 4378

und

Mittwoch, 23. September, 16.30 bis 18.30 Uhr,

Zentralbibliothek im Bildungszentrum, Ebertstraße 19, Telefon 0209 169 2819.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Da beim Einrichten der Geräte der Abstand nicht immer eingehalten werden kann, bittet die Bibliothek um das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.