Altstadt. Recht rasch nach Fertigstellung der Umgestaltungsmaßnahmen in der Ebertstraße haben insbesondere die Kinder von dem neuen Angebot an Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten Gebrauch gemacht. So scheint die Neugestaltung dieses Teils der Ebertstraße fertig zu sein. Doch leider nicht so ganz. So fehlen an der neugestalteten Straßenbahnhaltestellte Musiktheater immer noch die elektronischen Fahrgastinformationen.

Dies verwundert den Vorsitzenden der CDU-Altstadt und Stadtverordneten Frank-Norbert Oehlert: „Erklärtes Ziel dieser Stadtverwaltung ist es, den ÖPNV zu stärken und mehr Menschen dazu zu bewegen, mit Bus und Bahn zu fahren. Warum diese wichtige Informationsquelle für die Nutzer der Straßenbahnen immer noch fehlt kann ich daher nicht nachvollziehen. Hier muss die Verwaltung dringend nacharbeiten. Der Hinweis auf Corona ist jedenfalls keine glaubhafte Ausrede.“